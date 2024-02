Ausgerechnet während der WM: Deutsches Biathlon-Ass beendet Saison!

Garmisch-Partenkirchen - Es hat einfach nicht mehr funktioniert! Die deutsche Biathletin Hanna Kebinger (26), im vergangenen Jahr noch Aufsteigerin der Saison, kommt in diesem Winter krankheitsgeplagt einfach nicht in die Gänge. Deshalb zieht sie jetzt Konsequenzen und beendet ihre Saison vorzeitig!

Und weiter: "Ich habe alles daran gesetzt fit zu werden, doch ich musste einsehen, dass der Körper streikt und keinerlei Energie vorhanden ist, weshalb ich in Absprache mit den Teamärzten meine Saison vorzeitig beenden musste."

"Aktuell läuft die Biathlon-WM in Nove Mesto, welche mein klares Saisonziel sein sollte. Nach der vergangenen Saison mit der WM Staffelmedaille wollte ich heuer daran anknüpfen", schrieb die Garmisch-Partenkirchenerin am gestrigen Mittwoch auf Instagram. Nach ihrer Covid-Erkrankung Ende November habe sie jeglichen Schwung und Leichtigkeit verloren.

Doch dann kämpfte sie sich in wenigen Monaten über den Deutschlandpokal und den IBU-Cup mit nur einer einzigen Weltcup-Station zur Heim-WM in Oberhof und gewann dort sogar Silber mit der Frauen-Staffel . Ihr erstes Einzel-Podium verpasste die 26-Jährige im allerletzten Saisonrennen um weniger als drei Sekunden .

Es war ein kleines Biathlon-Märchen: In der vergangenen Saison verpasste Kebinger krankheitsbedingt die Qualifikationsrennen für den Weltcup und den zweitklassigen IBU-Cup.

Im vergangenen Winter feierte Hanna Kebinger (26, 2.v.r.) noch WM-Silber mit der Staffel. Davon ist sie in diesem Jahr weit entfernt. © Hendrik Schmidt/dpa

Kebinger nutzte die Gelegenheit, um der frischgebackenen Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz (27) zu gratulieren und machte klar, dass sie dem Team dann eben von zu Hause aus die Daumen drücken werde.

In der kommenden Saison will sie dann wieder selbst angreifen: "Ich bin überzeugt, dass Körper&Geist mit etwas Ruhe zu neuen Taten bereit sind. Also wappnet euch …!"

Ihre Instagram-Fans haben jedenfalls keinen Zweifel daran, dass Kebinger stärker zurückkommt, schließlich schaffte sie genau das schon mehrfach.

Und wer weiß - für Franziska Preuß (29), die im vergangenen Winter eine ähnliche Odyssee durchlebte wie Kebinger jetzt und die ihre Saison ebenfalls frühzeitig beendete, um vollends gesund zu werden, zahlte sich die unfreiwillige Pause aus: In jedem Saisonrennen außer dem WM-Einzel landete sie unter den besten Neun.

Es wäre Kebinger zu wünschen, dass auch ihr ein ähnliches Happy End winkt!