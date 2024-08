DM steigt in Altenberg! Sachsens Star-Biathlet heißt auf Medaillenjagd

Sachsens Biathlon-Star Justus Strelow ist heiß auf die Medaillenjagd bei den deutschen Meisterschaften in Altenberg.

Von Enrico Lucke

Altenberg - Ein zehntägiges Trainingslager in Obertilliach liegt hinter dem deutschen Biathlon-Star Justus Strelow (27). Auf gut 1400 Metern überm Meer feilte der Hermsdorfer in Österreich an seiner Form für die kommende Saison.

Das Magazin ins Gewehr, die Scheiben anvisieren, Schuss - dies kann Justus Strelow (27) nahezu perfekt. © Lutz Hentschel Ob er nach den letzten schweißtreibenden Wochen auf dem richtigen Weg ist, wird sich in gut einer Woche in Zinnwald zeigen. Dazu kommt der 14. des Gesamtweltcups der vergangenen Saison heim. "Ich freue mich auf die DM", so Strelow. Im Hofmannsloch, wo der 27-Jährige einst die ersten Kilometer geschrubbt hat und zu einem der besten Schützen wurde, will er endlich die eine oder andere DM-Medaille einfahren. "Bisher habe ich nur eine. 2022 war ich Dritter im Verfolger", so Strelow. Bei den Titelkämpfen jetzt stehen das Einzel am 30. August, der Sprint einen Tag später sowie die Vefolgung am 1. September auf dem Programm. Biathlon Zunge steckte noch auf dem Skistock: Neue Details über Biathlon-Horrorunfall Seine Eltern sind als Kampfrichter vor Ort. Wo stehen die Chancen am größten? Im Einzel, weil der Sachse als einer der besten Schützen im Weltcup gilt? "Das glaube ich nicht", so Strelow. Der Verfolger könnte ihm eher liegen. Ohnehin werden die Wettkämpfe nur ein Formtest sein. Für die ersten Weltcup-Stationen ist er gesetzt.

