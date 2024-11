Er ist heiß auf den Saisonstart: Dieser Biathlon-Star war bester Deutscher bei den Testrennen

Am Dienstag ging's für ihn zumindest erst mal scharf in der Skihalle von Oberhof. "Ein kleiner Test, damit der Körper weiß, dass es jetzt losgeht", lacht Strelow.

In der Skihalle von Oberhof war Strelow gestern bei einem kleinen Test auch am Schießstand gefordert. Für den Superschützen keine Herausforderung. © IMAGO/Gerhard König

Was diese wert sind, wird sich zugegeben erst in den kommenden Monaten zeigen. Vielleicht ist Strelow deshalb so zurückhaltend.

"Ich bin jetzt auch in einem Alter, da sind die Entwicklungsschritte nicht mehr so groß", versucht er die Erwartungen zu dämpfen. "Deshalb kann ich auch nicht davon ausgehen, dass meine starke Trefferquote am Schießstand wieder so sein wird."

94 Prozent aller Scheiben traf Strelow und war damit in der Vorsaison Weltspitze. "Jetzt in Vuokatti waren es 90 Prozent." Damit kann er auch gut leben, wenn's dafür im Laufen etwas flotter für ihn zur Sache geht.

Seine Ziele für die Saison, steckt er derzeit nicht allzu hoch: "Wenn ich wieder so meine Leistung abrufen kann, wie im vergangenen Winter, bin ich sehr zufrieden." Stellt sich nun die Frage: Wird er in der Single-Mixed-Staffel starten?

"Zum Auftakt stehen drei Staffeln an und ich denke, dass sie auf uns gleich verteilt werden. Ich würde deshalb gern in der Herrenstaffel starten, so gern ich den Single-Mixed laufe."