Mag Biathlon nicht mehr: Hoffnungsvolles Talent beendet Karriere, bevor sie richtig losgeht
Frankreich - Bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen im vergangenen Jahr räumte Esteban Moreira noch die Silbermedaille ab, als Talent der Biathlon-Top-Nation Frankreich standen ihm eigentlich viele Türen offen. Doch jetzt stellt der junge Skijäger das Gewehr im Alter von gerade einmal 18 Jahren bereits endgültig in den Schrank. Es macht ihm einfach keinen Spaß mehr.
Am Montag gab der Franzose, der erst vor wenigen Wochen vom "Haute-Savoie Nordic Team" ins Aufgebot für die neue Saison berufen wurde, seinen Rücktritt auf Instagram bekannt.
Im Interview mit dem "Nordic Magazine" erklärte er anschließend seine Beweggründe: "Ich habe mich schon während der Saison ständig gefragt, ob ich Biathlon überhaupt noch mag", so der 18-Jährige.
Er habe dabei auch reflektiert, ob das nur an den ab und an ausbleibenden Ergebnissen liegen würde, sei dann jedoch zu einem anderen Schluss gekommen.
"Bei der Vorbereitung auf die neue Saison habe ich gemerkt, dass das nicht mehr das ist, was ich in erster Linie tun möchte. Es ist nicht mehr das, was mich glücklich macht", sagte Moreira.
Natürlich hätten diese Zweifel auch bereits Auswirkungen auf seine Leistungen gehabt, wie der Youngster anfügte. Er habe sich auf den Brettern "nicht mehr ans Limit pushen" können.
Esteban Moreira macht im Juni seinen Schulabschluss
Zunächst habe er diese Erkenntnis noch verdrängt, aber Gespräche mit der Familie und mit Freunden sorgten schließlich für Klarheit und den endgültigen Schlussstrich.
Dabei überzeugte Moreira nicht nur mit Silber bei den Jugendspielen in Georgien im vergangenen Jahr, sondern zudem erst im März mit starken Leistungen bei den französischen Nationalmeisterschaften in Prémanon.
"Wenn ich auf die Rennen zurückblicke, dann verspüre ich irgendwo im Hinterkopf vielleicht etwas Sehnsucht, aber ich weiß, dass es nicht mehr das ist, was ich machen möchte", stellte er klar.
Auf Instagram bedankte er sich vor allem bei seinem Vater, der gleichzeitig auch sein Trainer war. Nun möchte sich Moreira erst einmal voll und ganz auf sein Abitur im Juni und das im Anschluss geplante Studium an der Filmhochschule in Villeurbanne konzentrieren.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/esteban.mrra