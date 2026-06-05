Mag Biathlon nicht mehr: Hoffnungsvolles Talent beendet Karriere, bevor sie richtig losgeht

Frankreich - Bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen im vergangenen Jahr räumte Esteban Moreira noch die Silbermedaille ab, als Talent der Biathlon-Top-Nation Frankreich standen ihm eigentlich viele Türen offen. Doch jetzt stellt der junge Skijäger das Gewehr im Alter von gerade einmal 18 Jahren bereits endgültig in den Schrank. Es macht ihm einfach keinen Spaß mehr.

Esteban Moreira (18) beendet seine Karriere bereits, bevor sie richtig losgegangen ist. © Screenshot/Instagram/esteban.mrra

Am Montag gab der Franzose, der erst vor wenigen Wochen vom "Haute-Savoie Nordic Team" ins Aufgebot für die neue Saison berufen wurde, seinen Rücktritt auf Instagram bekannt.

Im Interview mit dem "Nordic Magazine" erklärte er anschließend seine Beweggründe: "Ich habe mich schon während der Saison ständig gefragt, ob ich Biathlon überhaupt noch mag", so der 18-Jährige.

Er habe dabei auch reflektiert, ob das nur an den ab und an ausbleibenden Ergebnissen liegen würde, sei dann jedoch zu einem anderen Schluss gekommen.

"Bei der Vorbereitung auf die neue Saison habe ich gemerkt, dass das nicht mehr das ist, was ich in erster Linie tun möchte. Es ist nicht mehr das, was mich glücklich macht", sagte Moreira.

Natürlich hätten diese Zweifel auch bereits Auswirkungen auf seine Leistungen gehabt, wie der Youngster anfügte. Er habe sich auf den Brettern "nicht mehr ans Limit pushen" können.