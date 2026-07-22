Biathlon-Baby auf dem Weg! Olympiasieger lassen Bombe platzen

Östersund (Schweden) - Zusammen haben sie drei Olympia-Goldmedaillen und fünf WM-Titel, doch jetzt feiern sie ihren größten privaten Sieg: Das Biathlon-Traumpaar Hanna Öberg (30) und Martin Ponsiluoma (30) erwartet sein erstes gemeinsames Kind!

Hanna Öberg (30) und Martin Ponsiluoma (30) sind eines der Traumpaare des Biathlons. Nun wird ihre Familie größer. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@hannaaoberg (2)

Auf Instagram ließen die beiden Schweden, die seit 2021 ein Paar sind, die Babybombe platzen.

"Wir haben etwas zu verkünden", schrieben Öberg und Ponsiluoma zu einer Reihe Fotos, auf denen sich bei einer der erfolgreichsten Biathletinnen des letzten Jahrzehnts gut sichtbar ein Babybauch wölbt: "Die kommende Saison hält neue Herausforderungen bereit!"

Wann es so weit ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, behielten die zukünftigen Eltern noch für sich.

Öberg, die in der vergangenen Saison den zweiten Platz im Gesamtweltcup belegte, wird den kommenden Winter aussetzen, ob sie danach ein Comeback plant, ließ sie vorerst offen.

Prominente Vorbilder als Mama im Weltcup gibt es inzwischen aber genug, die Französin Justine Braisaz-Bouchet (30) lief im Winter nach der Geburt ihrer Tochter sogar die erfolgreichste Saison ihrer Karriere.