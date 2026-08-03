Olympiasiegerin trainierte hier noch Stunden zuvor: Biathlon-Zentrum von Flut verwüstet

Antholz (Italien) - Verwüstung am Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2026 ! Das Biathlon-Zentrum in Antholz wurde am Freitagabend von einem Murenabgang getroffen und überschwemmt. Glücklicherweise waren die Athleten aber nicht mehr vor Ort und es wurde niemand verletzt.

Das Biathlon-Zentrum in Antholz wurde vom Riepenbach getroffen und überschwemmt. © Feuerwehr Antholz Mittertal

Wie unter anderem "Südtirol News" berichtet, trat der vom Berg Hochgall ins Tal führende Riepenbach gegen 18 Uhr über seine Ufer und beförderte allerlei Schlamm, Gestein, Holz und weiteres Geröll in sonst trockene Gefilde.

Die Flut traf anschließend den Bereich der Südtirol-Arena, der als mobile Zuschauertribüne genutzt wird, sowie den danebenliegenden Parkplatz.

Noch am Freitagabend begannen die Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal, die Wildbach- und Lawinenverbauung und der Straßendienst mit den Aufräumarbeiten, die Antholzer Straße musste dafür gesperrt werden.

Menschen oder Autos kamen bei dem Naturunglück aber nicht zu Schaden. Dabei hatten Italiens Skijägerinnen, darunter auch Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi (31) und Staffel-Weltmeisterin Hannah Auchentaller (25, nur wenige Stunden zuvor noch in der Anlage trainiert.

"Sie haben erst am Abend in ihrer Unterkunft vom Murenabgang erfahren", verriet Italiens Biathlon-Chef Klaus Höllrigl (46) gegenüber "SportNews.bz".