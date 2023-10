26.10.2023 20:45 3.682 Grünes Licht für City-Biathlon: Bö & Co. sollen am 15. September in Dresden auf Scheibenjagd gehen!

Der Weg ist frei für den City-Biathlon 2024 in Dresden. Am Donnerstag gab der Sportausschuss seine Zustimmung für das Event am 15. September.

Von Enrico Lucke

Dresden - Der Weg ist frei! Am 15. September 2024 können der norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö (30) & Co. in Dresden auf Scheibenjagd gehen - und das ZDF das Event für Millionen live übertragen. Hier steht der norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö (30) in Wiesbaden am Schießstand und visiert die 50 Meter entfernten Scheiben an. © n plus sport / Norbert Wilhelmi Am heutigen Donnerstag stimmte der Sportausschuss der Landeshauptstadt mehrheitlich dem Projekt "City-Biathlon" zu und machte die finanzielle Unterstützung mit 300.000 Euro möglich. Der Veranstalter, die "n plus sport GmbH" aus Saarbrücken, benötigte bis Ende Oktober eine feste Zusage. Hätte es diese heute nicht gegeben, wäre dieses Event mit bis zu 20.000 Zuschauern weiter in Wiesbaden geblieben.

Die jeweils zehn Top-Athleten und Top-Athletinnen des vergangenen Winters werden im Frühjahr eingeladen und sollen im sanierten Heinz-Steyer-Stadion starten und schießen. Biathlon Kurz vor Saisonstart: Nächste Regeländerung beim Biathlon! Dafür wird ein 50 Meter langer Schießstand aufgebaut. Die Zuschauer finden auf der Haupttribüne Platz. Die 2,2 Kilometer lange Skiroller-Strecke wird vom Stadion zur Semperoper führen. Sportbürgermeister Jan Donhauser will den City-Biathlon auch in den Folgejahren gern in Dresden behalten. © Thomas Türpe Laut Sportbürgermeister Jan Donhauser analysiert man das Event 2024. "Denn geplant ist, dass 2025 und 2026 ebenfalls der City-Biathlon durchgeführt wird. Dafür bräuchten wir einen neuen Stadtratsbeschluss, um die Finanzierung des Zuschusses zu regeln."

Titelfoto: n plus sport / Norbert Wilhelmi