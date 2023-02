Trotz zweier Strafminuten: Dieser Norweger ist bei der Biathlon-WM einfach nicht zu schlagen!

Oberhof - Er ist einfach nicht zu schlagen! Johannes Thingnes Bø (29) hat auch das 20 Kilometer Einzelrennen der Männer bei der Biathlon-WM in Oberhof gewonnen. Trotz zweier Strafminuten konnte ihm auf der Strecke einmal mehr keiner das Wasser reichen.

Besonders sein Landsmann Sturla Holm Lægreid (25) war ihm dicht auf den Fersen, schoss jedoch den letzten der 20 Schüsse vorbei und verlor in der Schlussrunde ebenfalls noch ein paar Sekunden, sodass es am Ende nur für den zweiten Rang reichte.

Der Norweger kam als erstes ins Ziel - mit Startnummer elf! Mit der Tatsache, dass es beim Rennen am Dienstag keine Strafrunde gab lässt sich ungefähr erahnen, wie der Biathlon-Weltmeister über die Strecke geflogen ist.

Benedikt Doll (32) hat nach einem starken Verfolgungsrennen auch beim Einzelrennen abgeliefert. © Hendrik Schmidt/dpa

Bei der Deutschen Mannschaft war Benedikt Doll (32), der denkbar schlecht in die Weltmeisterschaft gestartet war, am Dienstag am besten platziert.

Mit der Startnummer 28 landete er am Ende auf dem fünften Platz.

Schade: Philipp Nawrath (30), der überraschend noch für das finale Team nominiert wurde, zeigte eine beachtliche Laufleistung. Nachdem er bei den ersten beiden Schießeinlagen mit null Fehlern davon kam, leistete er sich bei er dritten Fünferreihe gleich zwei Fehler.

Am Ende reichte es trotzdem für einen starken neunten Rang.

Dritter bester Deutscher wurde Justus Strelow (26) auf Platz 13. Roman Rees (29) wurde 20. Etwas abgeschlagen auf dem 57. Rang landete David Zobel (26), der sich insgesamt drei Fehler leistete.

Schon am Mittwoch geht es bei der Biathlon-WM weiter. Dann sind die Frauen beim 15 Kilometer Einzelwettkampf gefordert.