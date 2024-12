Herzprobleme während des Rennens! Sorge um Biathlon-Star

Ingrid Landmark Tandrevold (27) litt während des Biathlon-Einzels von Kontiolahti an Herzproblemen. © Minna Raitavuo / LEHTIKUVA / AFP

Eigentlich zählt Tandrevold zu den schnellsten Biathletinnen des Weltcups - umso verwunderlicher, als sie zwischen dem dritten und vierten Schießen mehr als eine Minute auf die zu dem Zeitpunkt führende Ella Halvarsson (25) verlor!

Die Kommentatoren fürchteten einen Sturz abseits der Kameras, doch nach dem Rennen klärte die 27-Jährige, die schlussendlich auf Platz 17 landete, auf: Sie hatte stehen bleiben müssen, weil ihr Herz ihr Probleme bereitete.

"Während des zweiten Liegendschießens hatte ich einige Probleme mit meinem Herzen. Das machte es schwierig zu schießen und ich brauchte ziemlich lange. Es hörte nicht ganz auf, nachdem ich mit dem Schießen fertig war. Dann war es schwierig, auf den Skiern so schnell zu fahren, wie ich wollte", sagte Tandrevold beim norwegischen NRK.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Norwegerin mit derartigen Problemen kämpft: 2021 hatte sie den Sprint in Oberhof mit Herzflattern abbrechen müssen, ein Jahr später rettete sie sich mit ähnlichen Symptomen mit Mühe und Not in der Verfolgung der Olympischen Spiele ins Ziel und musste daraufhin aus Peking abreisen.