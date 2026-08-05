Nach DSV-Absage: Nächste Biathlon-Nation verzichtet auf Start!

Sandnes (Norwegen) - Rein in den Biathlon -Sommer! Vom 5. bis 8. August steigt das Blinkfestivalen. Auf einige prominente Namen müssen die Fans jedoch verzichten.

Sie geht beim Blinkfestivalen in Norwegen nicht an den Start: Italiens Lisa Vittozzi (26). © Sven Hoppe/dpa

Nachdem schon der Deutsche Skiverband (DSV) vor rund zwei Wochen seine Absage bekannt gegeben hatte, zieht nun auch Italien nach und lässt das traditionsreiche Rollski-Event im norwegischen Sandnes aus.

Die Entscheidung dafür sei nach Verbandsangaben auf die besondere Planung für die neue Saison zurückzuführen.

"Wir haben dieses Jahr eine besondere Vorbereitung geplant, da wir viel später als üblich mit den Trainingslagern begonnen haben. Aus diesem Grund haben wir keine Teilnahme am Blinkfestivalen vorgesehen, da wir sonst Gefahr laufen würden, noch nicht in der Verfassung zu sein, um an Wettkämpfen dieser Art teilzunehmen, insbesondere am Schießstand", begründete Klaus Höllrigl (46), Technischer Direktor der italienischen Biathleten, gegenüber "Fondo Italia" die Entscheidung gegen einen Start.

Der diesjährige Wettbewerb findet somit ohne Tommaso Giacomel (26) und Olympiasiegerin Lisa Vittozzi (31) statt. Auf die ganz großen Namen muss das Teilnehmerfeld deshalb aber nicht verzichten.