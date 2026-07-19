Er flog 23 Meter durch die Luft: Biathlon-Hoffnung bei Unfall lebensgefährlich verletzt

La Bresse (Frankreich) - Riesenglück im Unglück für Raphaël Dhénain (20)! Das französische Biathlon-Talent wurde bei einem heftigen Unfall im heimischen Le Brasse von einem deutschen Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Inzwischen ist er aber offenbar über den Berg.

Das französische Biathlon-Talent Raphaël Dhénain (20) trainiert im Sommer regelmäßig auf Roll-Ski - und wurde währenddessen bei einem Unfall schwer verletzt. © Screenshot/Instagram/raphael_dhenain

Der Nachwuchssportler war am vergangenen Samstag (11. Juli) gegen 19.15 Uhr beim Training mit Roll-Ski auf einer Straße in den Vogesen unterwegs, als sich von hinten zwei deutsche Motorradfahrer näherten. Das verriet sein Vater, Amaury Dhénain, dem "Nordic Magazine".

Demnach traf einer der Biker den jungen Biathleten mit 120 km/h auf dem Tacho und schleuderte ihn so 23 Meter durch die Luft. "Es gab keine Bremsspuren, also kann man sich vorstellen, wie heftig Raphaël auf seinen Roll-Skiern getroffen wurde", so der Papa.

Alkohol oder andere Drogen sollen zwar nicht im Spiel gewesen sein, dafür seien die beiden deutschen Motorradfahrer laut Amaury ziemlich rücksichtslos unterwegs gewesen.

Für den 20-jährigen Physik- und Mathematikstudenten wäre das beinahe ein Todesurteil gewesen. "Sein Zustand war kritisch. Keiner der Rettungskräfte am Unfallort dachte, dass er den Helikopterflug ins Krankenhaus nach Nancy überleben würde", verriet der Vater.

"Es grenzte an ein Wunder, dass Raphaël am Dienstag nach seinen Operationen das Bewusstsein wiedererlangt hat", ergänzte er.