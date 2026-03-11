Nachfolger gefunden! Er ist der neue Sportdirektor des deutschen Biathlons

Biathlon: Der Ex ist der Neue! Der DSV hat Bernd Eisenbichler als Nachfolger von Felix Bitterling für die Sportdirektor-Postion berufen.

Von Thomas Wolfer Planegg - Bernd Eisenbichler kehrt als Biathlon-Sportdirektor zum Deutschen Skiverband zurück und soll das Team nach der schwachen Olympia-Saison wieder zu Erfolgen führen. Wie der DSV mitteilte, übernimmt der 50-Jährige ab dem 1. Mai die Nachfolge von Felix Bitterling, der wie schon im Dezember angekündigt zum Weltverband IBU geht.

Bernd Eisenbichler (50) kehrt zum Deutschen Ski-Verband zurück und übernimmt die Position des Sportdirektors Biathlon. © Hendrik Schmidt/dpa Für Eisenbichler wird es die zweite Amtszeit. Schon von 2019 bis 2022 war er für die deutschen Biathletinnen und Biathleten verantwortlich, ehe er eine leitende Position in der Sportartikelbranche übernahm. Laut DSV-Sportvorstand Andreas Schlütter wurden vor der Besetzung der wichtigen Position "zahlreiche Gespräche geführt". Demnach habe man mehreren Personen die Aufgabe zugetraut. Am Ende habe das Gesamtkonzept von Eisenbichler am meisten überzeugt, sagte Schlütter: "Seine Ideen, seine Erfahrung im internationalen Biathlon und sein klarer Blick auf die nächsten Entwicklungsschritte haben für uns den Ausschlag gegeben." Erste Gespräche zur Übergabe von Bitterling an Eisenbichler haben bereits stattgefunden. Biathlon Nach Karriere-Ende: Job-Überraschung bei Biathlon-Star Franziska Preuß "Jetzt geht es darum, gemeinsam mit allen Beteiligten zu prüfen, an welchen Stellen wir weiter nachschärfen müssen, damit wir sowohl in der Weltspitze als auch im Nachwuchsbereich dauerhaft erfolgreich bleiben", sagte Eisenbichler.

Biathlon: Neuer starker Mann für den Sport hat alle Hände voll zu tun