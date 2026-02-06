"Absolutes No-Go": So erfuhr Biathletin von ihrem positiven Dopingtest

Antholz (Italien) - Es war ein Schock für das italienische Biathlon-Team : Am Montag machte der positive Doping-Test von Rebecca Passler (24) die Runde. Doch offenbar sind weder Athletin noch Team vor den Medienberichten darüber informiert worden!

Die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wurde kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele positiv getestet - ein Schock für das komplette Team. © CHRISTOF STACHE / AFP

Wie Italiens Sportdirektor Klaus Höllrigl (46) bei Rai Südtirol verriet, hätten sowohl die Betroffene als auch die Mannschaft aus den Medien von den Vorwürfen erfahren und bezeichnete das als "absolutes No-Go".

"Wir haben uns danach Rat von Psychologen geholt, wie wir jetzt am besten mit der Situation umgehen. Denn natürlich hat die Nachricht das ganze Team hart getroffen", erklärte der 46-Jährige: "Rebecca Passler ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft."

Dabei lässt Höllrigl keinen Zweifel aufkommen, dass sowohl er als auch das Team den potenziellen Doping-Fall für ein Missverständnis halten.

"Wir stehen hinter Rebecca und sind überzeugt, dass sie unschuldig ist und sich alles aufklären wird", sagte der ehemalige Biathlet. Man habe den Fall intern aufgearbeitet und ein reines Gewissen.