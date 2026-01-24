Pures Biathlon-Drama: Deutsche Youngster nach Staffel-Gold disqualifiziert

Nové Město na Moravě (Tschechien) - Was für ein Drama! Die deutschen Biathlon-Youngster Marlene Fichtner und Leonhard Pfund (beide 22) bescherten dem DSV in der Single-Mixed-Staffel von Nové Město zunächst völlig überraschend den ersten Sieg des Winters - und wurden dann disqualifiziert.

Leonhard Pfund (22) sicherte dem DSV bei seinem erst zweiten Weltcup-Einsatz Gold in der Single-Mixed-Staffel - doch dann wurde das Duo disqualifiziert. © imago / GEPA pictures

Kurz nachdem die beiden noch am ARD-Mikrofon über ihren Erfolg gestrahlt hatten, folgte die pure Ernüchterung: Beiden wurde der Sieg aberkannt.

Damit gewinnt der vormals Zweitplatzierte Finnland vor Frankreich und Norwegen das Rennen, das DSV-Duo taucht in den Ergebnislisten nicht mehr auf.

Der Grund für die Disqualifikation: Nach einem Schießen hatte sich Fichtners Gewehrriemen in ihrer Skibrille verhakt, dadurch hatte sie den linken Arm nicht durch den Riemen bekommen und die Matte mit der Waffe an nur einem Arm verlassen.

Das verstößt gegen die Sicherheitsregularien - und resultierte nun in der Disqualifikation.

Dabei hatte das DSV-Duo in Pfunds erst zweitem Weltcup-Rennen überhaupt eine unfassbare Leistung abgeliefert, insgesamt nur vier Nachlader gebraucht und auch in der Loipe überzeugt, sodass Pfund die beiden als Erstes über die Ziellinie bringen konnte.