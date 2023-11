"Sah lächerlich aus": Legende lästert über deutsche Biathlon-Stars!

In der vergangenen Saison war Benedikt Doll (33) der beste Nicht-Norweger im Weltcup. Kann er diesen Erfolg wiederholen? © Martin Schutt/dpa

Ab der kommenden Saison gilt bei allen Wintersportarten, die mit Skiern zu tun haben: Im Wachs, mit dem die Bretter präpariert werden, darf kein Fluor mehr enthalten sein, dieses ist schädlich für die Umwelt und die Gesundheit der Skitechniker.

Das Fluor im Wachs sorgt allerdings dafür, dass die Skier besser auf dem Schnee gleiten können, Alternativen sind meist nicht so effektiv.

Beim ersten internationalen Vergleich der Saison auf Schnee wurde dann deutlich: Während die Norweger offenbar Wege gefunden haben, mit dem Verbot umzugehen, hinkt die Konkurrenz hinterher.

Und so droht insbesondere bei den Männern ein langweiliger Winter – schon in der vergangenen Saison dominierten die Norweger, die Kluft dürfte sich nur noch verstärken.

Bjørndalen hofft allerdings, dass sich diese wieder schließt: Schließlich hätten Nationen wie Deutschland, Frankreich oder Schweden die Ressourcen, um technisch wieder zu den Norwegern aufschließen zu können.

Das sei besonders bei Deutschland wichtig: "Es ist der Motor des Biathlon-Zirkus. Die überwiegende Mehrheit der Sponsoren der IBU sitzt in Deutschland. Der größte Teil der Deutschen schaut Biathlon. Es ist Deutschland, Deutschland und Deutschland. Sie betreiben den Sport."

Und so wird die am 25. November in Östersund startende Weltcup-Saison zeigen, ob die Deutschen es schaffen, sich wieder an die Skandinavier heranzuarbeiten.

Vielleicht ein kleiner Trost: An den Weltcuprennen dürfen nur sechs (an den ersten beiden Orten sieben) norwegische Skijäger teilnehmen - ein Szenario mit zwölf Norwegern an der Spitze bleibt also definitiv aus.