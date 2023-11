"Das ist einfach unfair": Biathleten fürchten sich vor Wettbewerbsverzerrung!

Kurz vor dem Saisonstart im Biathlon offenbaren die Testrennen in Sjusjøen eklatante Unterschiede zwischen den Norwegern und den restlichen Nationen.

Von Aliena Rein

Sjusjøen (Norwegen) - In rund zwei Wochen startet der Biathlon-Weltcup startet am 25. November im schwedischen Östersund. Einen ersten Vorgeschmack gab es bei den Testrennen in Sjusjøen, die die Norweger komplett beherrschten - auch dank einer neuen Regel. Und so sind die Sorgen vor einer unfairen Saison groß.

Johannes Thingnes Bø (30), Dominator des vergangenen Winters, machte in Sjusjøen dort weiter, wo er aufgehört hatte: mit zwei Siegen. Im Massenstart folgten ihm gleich elf Landsmänner. © Petr David Josek/AP/dpa Schon in der vergangenen Saison dominierten insbesondere die norwegischen Männer um Johannes Thingnes Bø (30) den Weltcup, doch bei den Testrennen in der Heimat offenbarten sich eklatante Lücken besonders in den Laufzeiten - im Massenstart fand sich der erste Nicht-Norweger erst auf Rang 13. Und auch bei den Frauen zogen die Skandinavierinnen gleich reihenweise an ihren Konkurrentinnen aus Deutschland, Italien oder Tschechien vorbei. Die Begründung dafür? Eine neue Regel im Skisport, die die Nutzung von Fluor-Wachsen zugunsten der Umwelt und der Gesundheit der Skitechniker verbietet. Biathlon Lebensgefahr: Ex-Biathlon-Star mit Schussverletzung im Koma! Das Fluor auf den Skiern hatte diese besser auf dem Schnee gleiten lassen, ohne den Zusatz kommt es mehr auf die Bretter selbst an. Diese sind bei den Norwegern oft einfach besser als bei den anderen Teams - die Furcht vor einer noch stärker wachsenden Kluft zwischen den Nationen ist groß.

Das Fluorwachs-Verbot im Biathlon verstärkt die Unterschiede zwischen den Nationen

Ingrid Landmark Tandrevold (27) sieht einen Grund für die norwegische Überlegenheit in der neuen Fluorwachs-Regelung. © Sven Hoppe/dpa "Es ist nicht unbedingt so, dass wir Norweger besser sind als andere, aber die Skier selbst haben viel zu sagen, und es gibt eine Warteschlange, um die besten Skier zu bekommen", erklärte Ingrid Landmark Tandrevold (27), die Nummer eins im norwegischen Frauen-Team, beim norwegischen NRK. "Und es sind oft die Besten, die die besten bekommen. Es ist also unglaublich schwierig, ein fluorfreies Gleitmittel zu tragen und mit denjenigen mitzuhalten, die bereits bessere Skier haben als man selbst." Dann gab sie zu: "Das ist schlicht und einfach unfair. Für mich ist es in gewisser Weise ein Vorteil, und ich gebe zu, dass ich heute darüber nachgedacht habe. Denn das Fluor gleicht die Unterschiede zwischen den Skiern aus - in vielen Bereichen." Biathlon Kurz vor Saisonstart: Nächste Regeländerung beim Biathlon! Ihr Teamkollege Johannes Dale-Skjevdal (26) schlug in die gleiche Kerbe: "Es ist fast schon peinlich da draußen. Es ist fast schon peinlich, wenn man an einem Ausländer nach dem anderen vorbeigleitet. Da möchte man sich fast entschuldigen."

Roman Rees fürchtet Langeweile in der Saison