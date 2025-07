Sie wollte eigentlich am Berg bleiben: Wird Laura Dahlmeiers Leichnam doch geborgen?

Pakistan - Die Sport-Welt trauert um Laura Dahlmeier (†31)! Die deutsche Biathlon-Olympiasiegerin verunglückte beim Bergsteigen in Pakistan tödlich , ihr Körper konnte bisher nicht geborgen werden. Dahlmeier wollte nicht, dass jemand für sie ein Risiko eingeht - jetzt könnte die Bergung aber doch wieder aufgenommen werden.

Alles in Kürze

Laura Dahlmeiers (†31) Leidenschaft waren die Berge. Im pakistanischen Karakorum-Gebirge kam sie nun ums Leben - bleibt sie für immer dort? © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Neben Dahlmeiers Management bestätigte auch der pakistanische Alpin-Verband (ACP) den Tod der deutschen Sportlegende.

Es sei ein "verheerender Verlust für die weltweite Abenteuersport-Community", sagte ACP-Vizepräsident Karrar Haidri laut APP und gab dann einen Ausblick darauf, wie es nun weitergehen soll.

Demnach solle Dahlmeiers Leichnam geborgen werden, sobald die Bedingungen einen sicheren Zugang zum Unglücksort zuließen.

Der ACP arbeite eng mit lokalen Behörden zusammen, um den Bergungsprozess zu erleichtern und Dahlmeiers Andenken zu ehren.

Dabei war zuvor angedeutet worden, dass die Leiche der Ex-Biathletin für immer auf dem Laila Peak zurückbleiben würde.

"Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen", teilte das Management der erfahrenen Bergsteigerin nämlich nach ihrem Tod mit.

Dies sei auch im Sinne der Angehörigen, die ausdrücklich darum baten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren.