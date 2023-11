"Solide Leistung" in Sjusjöen: Biathlet Strelow darf im Weltcup ran!

Sjusjöen - Zum Biathlon-Weltcup-Start im schwedischen Östersund (25. November bis 3. Dezember) wird Sachse Justus Strelow (26) am Start stehen. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag.

"Die Quali war sehr eng. Gegen die Norweger hatten wir nicht wirklich was auszurichten", berichtet der 26-Jährige.

Strelow kam im Sprint als 22. (zwei Schießfehler) und im Massenstart ebenfalls als 22. (drei Fehler) ins Ziel. Am Sonntag betrug der Rückstand auf Bö 2:26,4 Minuten und er hatte nur eine Strafrunde weniger. Aber die Laufleistung war bei allen Deutschen nicht optimal.

Ausschlaggebend für die Quali waren die Resultate beim Saisonstart der Stars im norwegischen Sjusjöen. In der Bergen Lillehammers standen Sprint und Massenstart auf dem Programm. Der Sieger beider Rennen hieß Johannes Thingnes Bö (30). Der Norweger scheint bereits in Bestform zu sein.

Deshalb schätzt der Hermsdorfer seine Laufleistung trotzdem als "solide Leistung" ein. "Aber ich denke, dass bis zum ersten Weltcup in zwei Wochen noch ein bisschen was geht. Vergangenes Jahr war ich da zur Quali schon besser vorbereitet als dieses Jahr", so Strelow.

"Schießtechnisch muss ich stehend in den nächsten intensiven Einheiten noch etwas mehr Ruhe ins System zu bekommen."