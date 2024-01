"Sollen sie sich doch Reality-TV anschauen": Biathlon-Star wütet gegen Fans!

Antholz (Italien) - Frustriert schmiss Quentin Fillon Maillet (31) seine Skistöcke nach dem Massenstart von Antholz in den Schnee, nachdem er gerade sein erstes Saisonpodium knapp verpasst hatte. Vor den Kameras ließ der Biathlet seiner Wut dann freien Lauf - und schimpfte lautstark über die Fans, die ihn kritisieren!

"Vor zwei Jahren wurde ich als Biathlon-Gott auf ein Podest gestellt. In dieser Saison ist die Kritik laut. Ich wende mich an die Zuschauer, die schnell Kritik üben", sagte der Gesamtweltcup-Sieger von 2022 bei L'Equipe .

Quentin Fillon Maillet (31) läuft in diesem Winter meist nur hinterher - Gemecker von außen will er aber nicht hören. © Marco BERTORELLO / AFP

Damit bleiben die sonst so erfolgsverwöhnten Franzosen in dieser Saison weiterhin ohne Einzel-Podestplatz - keine idealen Voraussetzungen für die in rund zwei Wochen anstehende WM.

Am Sonntag machten Fillon Maillet allerdings eher seine schlechten Ski als die eigenen Fähigkeiten einen Strich durch die Rechnung - eine Tatsache, die die "Sofa-Trainer" nicht unbedingt anerkennen würden.

"Wenn Sie denken, dass Sie besser sind als wir, dann holen Sie sich eine Lizenz beim französischen Skiverband und versuchen Sie sich im Biathlon. Vielleicht sehen Sie dann die Schwierigkeit etwas besser ...", legte der 31-Jährige nach.

"Für die weniger Mutigen schlage ich vor, sich auch bei der FFS zu bewerben, als Coach, Techniker, Ausbilder, Berater ... Aber sie sollen von ihrem Sofa runterkommen und ihre Ratschläge geben."

Harte Worte des Biathlon-Stars! Doch vielleicht war das Herauslassen seines Frustes wegen der Dauerkritik an ihm und seinen Landsmännern nötig, um bei der WM im tschechischen Nové Město befreit auflaufen zu können - und zum Saisonhöhepunkt endlich wieder Erfolge feiern zu können.