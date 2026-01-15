DSV greift durch: Deutscher Biathlon-Star fliegt nach einem schwachen Wochenende raus

Ruhpolding - Herber Rückschlag für Anna Weidel (29)! Bis zum vergangenen Wochenende war sie hinter Vanessa Voigt (28) noch die zweitbeste deutsche Biathletin des Gesamtweltcups, nach schwachen Leistungen in Oberhof muss sie nun aber eine Pause einlegen.

Anna Weidel (29) muss ihren Platz im Weltcup-Team ausgerechnet in ihrer Heimat Ruhpolding räumen. © Björn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa

Auf den schweren Strecken im Thüringer Wald konnte Weidel läuferisch nicht mithalten, war dadurch sowohl in Sprint als auch Verfolgung die schwächste Deutsche. Deshalb muss sie als aktuell 20. des Gesamt-Weltcups für eine andere Platz machen: Sophia Schneider (28), immerhin schon zweifache WM-Medaillengewinnerin mit der Staffel, erhält ihre Premieren-Einsätze im Weltcup in dieser Saison.

"Sophia Schneider rückt nach zuletzt sehr starken Leistungen im IBU-Cup ins Aufgebot", teilte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling (48) mit: "Anna Weidel rotiert dafür heraus."

Ein Trost für die 29-Jährige: Sie soll eine Woche später für den letzten Weltcup vor Olympia in Nove Mesto wieder zur Mannschaft stoßen.

Ansonsten bleibt das deutsche Damen-Team ohne Veränderung, auch bei den Männern gibt es nur einen Tausch: Bei den DSV-Athleten wird Philipp Horn (31) nicht mit von der Partie sein.

Der Oberhofer sagte bereits Verfolgung und Staffel am vergangenen Wochenende erkrankt ab und wird auch für Ruhpolding nicht rechtzeitig fit. Er soll ebenfalls in Nove Mesto wieder einsteigen.