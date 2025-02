Von der WM ins Krankenhaus! Sorgen um Biathlon-Star

Lenzerheide (Schweiz) - Von der WM-Startlinie in die Klinik! Das österreichische Biathlon-Ass Anna Gandler (24) musste am Sonntag erkrankt die Heimreise von den Weltmeisterschaften in der Schweiz antreten. Jetzt allerdings hat sich ihr Zustand immer mehr verschlechtert - die 24-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden!