Ticketverkauf für Biathlon-Weltcup in Oberhof läuft gut: Attraktive Angebote für Familien und Firmen

Oberhof - Nach den Weltmeisterschaften im Februar dieses Jahres wird sich Oberhof wohl auch im Januar 2024 wieder in ein Biathlon-Tollhaus verwandeln.

Für den Biathlon Weltcup im Januar 2024 in Oberhof erwarten die Veranstalter wieder eine stimmungsvolle Kulisse. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Organisatoren mitteilten, ist der Ticket-Vorverkauf für den Biathlon Weltcup 2024 am Grenzadler gut angelaufen. Demnach seien nach zwei Wochen rund ein Drittel der Karten vergeben. Besonders gefragt seien Tickets fürs Wochenende. An diesen Tagen stehen die Verfolgungs- und Staffelrennen der Männer und Frauen auf dem Programm.

"Wir freuen uns auf jeden Fan, der uns dabei unterstützt, die einzigartige WM-Atmosphäre auf den Weltcup zu übertragen und die Geschichte des Biathlon-Sports in Oberhof nach den Titelkämpfen fortzuschreiben", wird Bernd Wernicke, Geschäftsführer der Oberhofer Sport und Event GmbH und OK-Chef in einer Mitteilung zitiert.

Der Weltcup wird in der ersten Januarwoche ausgetragen. Zu dieser Zeit sind in vielen Bundesländern noch Weihnachtsferien. Vielleicht auch aus diesem Grund haben sich die Veranstalter Neuerungen einfallen. "Wir haben attraktive Pakete geschnürt", betonte Wernicke.

So wird für die Sprint-Wettbewerbe am Donnerstag und Freitag ein Familienticket angeboten. Kauft ein Erwachsener ein Ticket für den Familienblock A, erhält ein Kind bis zum vollendeten 17. Lebensjahr freien Eintritt. Am Wochenende müssen Kinder ab dem zehnten Lebensjahr dann vollen Eintritt bezahlen.