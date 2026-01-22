Trainingslager im selben Hotel: Norwegens Biathleten zurück am Ort von Bakkens (†27) Tod

Lavazè (Italien) - Es ist eine emotionale Rückkehr: Rund einen Monat nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken (†27) kehrt sein Team an den Ort des Geschehens zurück. Im italienischen Lavazè absolvieren Norwegens Asse ihr Höhentrainingslager vor den Olympischen Spielen - in demselben Hotel, in dem ihr Freund verstorben ist.

Sturla Holm Lægreid (28) machte bei der Rückkehr an den Ort, wo Sivert Guttorm Bakken (†27) starb, einen schwere Zeit durch. © Sven Hoppe/dpa

Für Sturla Holm Lægreid (28) war besonders der erste Tag vor Ort enorm schwierig.

Er habe "einen beschissenen Tag" gehabt, erzählte der Gesamtweltcupsieger des Vorjahres bei TV2. Er habe den ganzen Tag auf seinem Zimmer gelegen und auf dem Weg dorthin extra den Aufzug genommen, um nicht an Bakkens Zimmer vorbeizukommen.

"Ich musste mich irgendwann damit auseinandersetzen: die Treppe gehen und anerkennen, dass es hier passiert ist. Das ist sozusagen ein Schritt in diesem Prozess", erklärte Lægreid.

Ein Gespräch mit einem mitgereisten Psychologen habe ihm geholfen: "Am Anfang fühlte es sich sehr falsch an. Aber je mehr man darüber nachdachte, desto richtiger fühlte es sich an. Es war schließlich ein Ort, den wir geliebt und oft besucht hatten. Und Sivert liebte diesen Ort. Ich glaube, er hätte gewollt, dass wir hierherkommen und ihn ehren."

Schon kurz nach dem Tod des 27-Jährigen hatten sich die Norweger klar dafür entschieden, ihr Olympia-Vorbereitung in Lavazè abzuhalten.

"Wir haben darüber zwar diskutiert, aber einige Leute sind der Meinung, dass Sivert uns ordentlich gegen das Schienbein getreten hätte, wenn wir uns für die nächstbeste Option entschieden hätten", hatte Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan erklärt.