Er wurde nur 27 Jahre alt: Biathlon-Star tot in Hotelzimmer gefunden

Norwegen/Italien - Die Biathlon-Welt trauert um Sivert Guttorm Bakken (†27). Der Norweger wurde tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Alpenort Lavazè gefunden.

Biathlet Sivert Guttorm Bakken wurde nur 27 Jahre alt. © IMAGO / Bildbyran

Das bestätigte der norwegische Biathlonverband in einer offiziellen Pressemitteilung.

"Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm Nahestehenden. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort", erklärte Verbandschefin Emilie Nordskar darin.

Eine Todesursache sei noch nicht bekannt, wie sie gegenüber dem norwegischen Rundfunksender NRK anfügte. "Wir werden nun Siverts Familie und seine Angehörigen sowie die anderen Biathleten und die gesamte Biathlon-Familie unterstützen", so Nordskar weiter. Krisenteams kümmern sich demnach um Teammitglieder und die Angehörigen.

Ein Polizeisprecher habe dem Sender zudem mitgeteilt, dass der genaue Hergang der Geschehnisse noch geklärt werden müsse.

"Es ist extrem traurig und ungerecht, dass jemand in so jungen Jahren so plötzlich versterben muss", erklärte sein ehemaliger Kollege Johannes Thingnes Bø (32) darüber hinaus.

"Er war eines der größten Talente, die der norwegische Biathlon je hervorgebracht hat. Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und stets einen freundlichen Spruch parat", erinnerte sich der fünffache Olympiasieger.