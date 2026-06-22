Trainingsunfall mit Hund endet bewusstlos in der Notaufnahme! Biathlon-Star zeigt Schock-Fotos

Frankreich - Keine guten Vorzeichen für die neue Saison! Biathlon-Ass Sophie Chauveau (27), vor einigen Jahren noch fester Bestandteil des französischen Weltcup-Teams, muss angesichts der starken internen Konkurrenz um ihren Platz bei der Elite kämpfen. Dabei wirft sie ein Trainingsunfall nun weit zurück.

Die französische Biathletin Sophie Chauveau (27) muss eine lange Zwangspause einlegen. © Hendrik Schmidt/dpa

Auf Instagram schockte Chauveau ihre Fans mit Bildern aus Krankenwagen und Krankenhaus, die sie eingespannt auf einer Trage und mit gestütztem Nacken zeigen.

Kurz vor dem Start eines Trainingslagers des französischen Teams in Prémanon machte die 27-Jährige nämlich eine Radtour, die "gut angefangen hatte und ein böses Ende nahm", wie Chauveau zu den Fotos schrieb.

"Donnerstag, 10.30 Uhr: Bei einer Abfahrt überquert ein frei laufender Hund gerade die Straße, als ich ankomme … und schon kommt es zum Zusammenstoß", erklärte die Staffel-Weltmeisterin von 2024 die Geschehnisse.

Zwar habe der Helm ihren Kopf geschützt, ihr Körper sei aber ungeschützt aufgeschlagen. Die Folge: Sie sei bewusstlos gewesen und musste in die Notaufnahme gebracht werden!