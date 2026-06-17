Biathlon-Zoff: Verband entzieht Top-Athletin nach Kritik das Startrecht für den Weltcup

Frankreich - Vor wenigen Tagen hatte Frankreichs Top-Biathletin Justine Braisaz-Bouchet (29) in einem Interview zum Rundumschlag gegen den Verband ausgeholt . Auch, wenn Sportchef Stéphane Bouthiaux (60) in einem ersten Statement vollstes Verständnis äußerte und große Unterstützung zusicherte, wird nun klar, dass der Zoff weiter schwelen wird.

Justine Braisaz-Bouchet (29) wird das Startrecht für die ersten beiden Weltcups entzogen, das ihr angesichts ihrer Ergebnisse aus der Vorsaison eigentlich zusteht. © FRANCK FIFE / AFP

Denn obwohl die Ausnahmeathletin aufgrund ihrer Ergebnisse von der Vorsaison für die ersten beiden Weltcups gesetzt sein müsste, entzieht die sportliche Leitung ihr dieses Vertrauen und will Leistungen sehen, bevor sie für das Team in der neuen Saison an den Start gehen kann.

"Wie haben sie gebeten, beim Start der Sommertour im September in La Féclaz und im Oktober in Arçon dabei zu sein sowie bei den Rennen in Bessans", sagte der Sportliche Leiter der Franzosen dem "Nordic Magazine".

Heißt im Klartext, dass Justine Braisaz-Bouchet Leistungsnachweise erbringen muss, die sonst nur für Athletinnen anstehen, die sich noch ins Team laufen wollen. Hintergrund ist, dass sich die 29-Jährige in diesem Sommer nur mit ihrem Ehemann als Trainer, unabhängig vom Verband, vorbereitet.

Diese Entscheidung hatte sie auch getroffen, nachdem sie mit dem Umgang des Verbandes mit den Ereignissen rund um den Kreditkarten-Skandal, in dem sie die Geschädigte war, unzufrieden war.

Teamkollegin Julia Simon (29) hatte ihre Kreditkarte geklaut, war damit nicht nur auf Shoppingtour gegangen, sondern hatte sie und alle anderen belogen, sie hätte diese Tat nicht begangen.