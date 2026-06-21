Sein Seuchenjahr nimmt kein Ende! Biathlon-Star meldet sich mit neuen Horror-News aus dem Krankenwagen

Italien - Noch vor drei Tagen zeigte er sich beim Fahrrad-Training gut gelaunt auf Instagram, am Sonntag ist Biathlon -Star Tommaso Giacomel (26) das Lachen komplett vergangen. Der Italiener meldete sich aus dem Krankenwagen und hatte dabei schlechte Neuigkeiten zu verkünden.

Bei den Olympischen Winterspielen in seinem Heimatland verpasste der Italiener Tommaso Giacomel (26) aufgrund von Herzproblemen Gold. © FRANCK FIFE / AFP

Ironisch schrieb er in seiner Instagram-Story: "2026 hält, was es verspricht. Bin heute beim Training auf etwas Moos ausgerutscht und habe mir die linke Schulter ausgerenkt. Ich hab die Schnauze voll von dem Scheiß", wählte er drastische Worte.

Die vergangenen Monate waren schwer für den Italiener, nachdem ausgerechnet bei den Olympischen Winterspielen im Februar in seinem Heimatland ein offenbar seit seiner Kindheit bestehendes Herzproblem entdeckt wurde.

Und das auch nur, weil er beim Massenstart-Rennen in Führung liegend immer langsamer wurde, sich auf die Brust zeigte und schließlich den Wettkampf abbrechen musste.

"Ich hatte das Gefühl, dass mein Herz extrem schnell schlug. Das begann kurz nach dem Schießen, und das ist ungewöhnlich, denn nach dem Schießen ist man normalerweise etwas ruhiger. Ich hatte das Gefühl, zu ersticken, weil ich nicht normal atmen konnte", sagte er damals.

Mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus nach Bozen geflogen, von dort aus wurde er am nächsten Tag nach Mailand verlegt. Dort stellten die Ärzte eine Herzrhythmusstörung fest und am 25. Februar operierten sie den Athleten am Herzen.