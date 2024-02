Waffe im Hotel abgefeuert: So wird Biathlon-Ass Lægreid bestraft!

Auch Sturla Holm Lægreids (26, h.l.) Teamkollegen müssen wegen seines Fauxpas zum Auffrischungskurs. © Martin Schutt/dpa

Der norwegische Biathlon-Verband wird zu einer Zahlung von 2500 Euro verurteilt, zudem müssen auch Lægreids Teamkollegen den Kurs zum sicheren Umgang mit Munition besuchen.

"Ich denke, es ist gut, dass alle einen Auffrischungskurs in diesem Bereich absolvieren. Ein solcher Kurs ist gut für dich, unabhängig davon, ob du einen versehentlichen Schuss abgegeben hast oder nicht", kommentierte Lægreid das Urteil.

Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan hingegen war nicht ganz so zufrieden mit der Entscheidung der BIU: "Wir nehmen dieses Urteil zur Kenntnis. Auch wenn wir mit den Hintergründen nicht einverstanden sind, hätte es schlimmer kommen können, wenn man bedenkt, wie es hätte ausgehen können."

Die Norweger wurden vor allem deshalb härter bestraft, weil die BIU ihnen vorwirft, zu lange mit der Meldung des Schusses gewartet zu haben.

Der Vorfall ereignete sich nämlich in der Vorbereitung auf den Sprint am Freitag, Lægreid nahm jedoch noch am Sprint und der am Samstag anstehenden Verfolgung teil, bevor die Skandinavier die Behörden über das Unglück informierten.