Wiedergutmachung für Oberhof gelungen! Deutsche Biathletinnen jubeln zuhause

Ruhpolding - Starker Auftakt der deutschen Biathletinnen beim zweiten Heim-Weltcup in Ruhpolding! In der Staffel mussten sich die DSV-Starterinnen nur den überlegenen Französinnen und Schweden geschlagen geben.

Großer Jubel bei den deutschen Biathletinnen: Vor heimischem Publikum gelang der Sprung aufs Podest. © Tobias SCHWARZ / AFP

Nachdem die Staffel in Oberhof auf einem enttäuschenden fünften Rang mit mehr als vier Minuten Rückstand auf die siegreichen Französinnen hatten die Deutschen einiges wiedergutzumachen.

Und genau so gingen sie das Rennen auch an: Nie verlor das DSV-Quartett den Anschluss an die Spitze, mit jeder Starterin arbeiteten sich die Deutschen weiter nach vorne, bis Franziska Preuß beim letzten Wechsel sogar als Führende übergab.

Besonders am Schießstand lieferten die Skijägerinnen ein brillantes Rennen ab, leisteten sich nur drei Schießfehler bei acht Einlagen.

Auf der Schlussrunde musste sich Hanna Kebinger, die für Vanessa Voigt in die Staffel gerutscht war, dann allerdings der amtierenden Gesamtweltcup-Siegerin Julia Simon und der pfeilschnellen Schwedin Elvira Öberg geschlagen geben und rutschte als Dritte über die Ziellinie.

Trotzdem jubelten die DSV-Mädels ausgelassen über den zweiten Podiumsplatz bei einer Staffel in diesem Winter.

"Wir waren alle so angespannt und nervös", erzählte Preuß nach dem Rennen: "Wir waren ein bisschen in der Drucksituation, jetzt das Heimpodest zu machen." Auch Kebinger sprach von "wilden Träumen", die sie vor dem Rennen gehabt hatte.