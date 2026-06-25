25.06.2026 17:02 Bob-Dominator Friedrich fällt Entscheidung über Karriere

Jetzt ist es offiziell! Bob-Star Francesco Friedrich hat eine Entscheidung über seine Karriere getroffen.

Von Enrico Lucke

Dresden - "Wir setzen fort!" Mit diesen Worten und der Sparkasse als Top-Sponsor im Rücken für die kommenden Jahre verkündete Francesco Friedrich (36) die Entscheidung, bis zu den Winterspielen 2030 im französischen La Plagne mit den Lenkseilen in der Hand, den Bob zu den nächsten Siegen zu steuern.

Die neue Friedrich-Crew: Felix Straub (29, v.l.), Georg Fleischhauer (37), Francesco Friedrich (36), Matthias Sommer (34) und Rupert Schenk (25). © Eric Münch Auch wenn der Rekord-Weltmeister (7x Vierer, 9x Zweier) verrät, dass es ihm mittlerweile schwerfällt, die "Tasche zu packen", weiß er auch: "Warum sollte ich etwas aufgeben, was nach wie vor Spaß macht? Dieses Tüfteln am Schlitten und wir sind immer noch in der Lage zu gewinnen." Das Team war schnell zusammen: von den Jungs, die ihn im Cortina zum Vierer-Silber geschoben haben, bleiben Matthias Sommer und Felix Straub an Bord. Dazu kommt Rupert Schenk als Youngster und ein erfolgreicher Oldie: Georg Fleischhauer. Der 38-Jährige beschleunigte bei den Spielen 2026 Johannes Lochner zum Zweier- wie Vierer-Gold. War da nicht etwas? Ja, bereits vor zwei Jahren hatte Friedrich die Fühler nach dem Ex-400-Meter-Hürden-Mann vom Dresdner SC ausgestreckt. Bobsport Deutsche Olympiasiegerin attackiert ARD und ZDF: "Eine Schande" "Das war damals schon verlockend", gesteht Fleischhauer. Entschied sich jedoch dagegen. Friedrich: "Dadurch, das Hansi aufgehört hat, war der Weg frei."

Francesco Friedrich denkt noch nicht ans Aufhören

Titelsammel vereint sie: Georg Fleischhauer (l.) durften den Zweier-WM-Pokal schonmal hochstemmen - Francesco Friedrich 9 x und dazu 7x den Vierer. © Eric Münch Und auch der Wirtschaftsingenieur will vier Jahre dranhängen: "Ich fühle mich körperlich super. Möchte Vierer-Weltmeister werden und so viel wie möglich gewinnen."Dies ist schließlich auch der Grund, weshalb er ins Team des Pirnaer vierfach-Olympiasiegers gegangen ist. "Interessant war's auch, was mit einem jüngeren Team zu machen. Ihm vielleicht zu helfen - aber ich trainiere, um zu gewinnen", gesteht Fleischhauer und deshalb gab's keine Alternative. Für Friedrich auch nicht? Doch! Ein Name wurde am Donnerstag nicht ausgesprochen: Simon Wulff. Der Anschieber ist eine Start-Rakete und gewann mit dem 36-Jährigen im Dezember 2024 seinen ersten Weltcup. Allerdings wurde er danach positiv auf Methylhexanamin getestet. Bobsport Schlimmer Sturz bei Olympia: Unter diesen Folgen leidet Bobpilot noch immer Im Training erlaubt, im Wettkampf verboten. Wie es in den Körper von Wulff kam - bis heute ungeklärt. Aber der 25-Jährige wurde gesperrt - bis September.

Georg Fleischhauer steht bisher nur auf dem Zweier-WM-Pokal. © Eric Münch