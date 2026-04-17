Schlimmer Sturz bei Olympia: Unter diesen Folgen leidet Bobpilot noch immer

Salzburg (Österreich) - Vor rund zwei Monaten verunglückte der österreichische Bobpilot Jakob Mandlbauer (27) bei den Olympischen Spielen in Cortina schwer. Auch heute noch spürt er die Folgen des Unfalls im Eiskanal.

Bobpilot Jakob Mandlbauer (27) musste beim olympischen Viererbob-Wettkampf aus dem Eiskanal getragen werden. © Michael Kappeler/dpa

So fehle ihm etwa noch Gefühl im rechten Arm, erzählte der 27-Jährige der Krone: "Die Nerven sind noch nicht ganz wie vorher."

Durch den Unfall hatte sich Mandlbauer einen Bandscheibenvorfall zugezogen, die Halswirbel hatten auf den Nervenkanal gedrückt, was sich auf Empfindung und Leistungsfähigkeit seines Arms auswirke.

Er erreiche bei bestimmten Armbewegungen derzeit etwa die Hälfte seines früheren Leistungsniveaus, berichtete der Österreicher. Mit Krafttraining arbeite er aber am Weg zurück zu alter Stärke: "Jede Woche geht ein bisschen mehr", sagte Mandlbauer.

Lauftrainings kann er bereits wieder vollständig absolvieren, den Ärzten zufolge werde sich auch das Gefühl in seinem Arm in den nächsten Monaten normalisieren - ein großes Glück angesichts der schlimmen Bilder, die es im Eiskanal von Cortina zu sehen gab.