"Entweder, wir fahren Rennsport, oder wir lassen es": Friedrich sauer auf Verband

Altenberg - An der Altenberger Bobbahn war der Teufel los. 3500 Zuschauer kamen am Sonntag, um größtenteils Francesco Friedrich (35) die Daumen beim letzten Vierer-Weltcuprennen vor Olympia zu drücken. Der Pirnaer wollte beim Material wieder etwas probieren, auf Angriff fahren und hatte nach Platz drei beim Sieg von Adam Ammour (24) einen richtig dicken Hals auf den Weltverband ...

Zeit für Autogramme nahm sich Francesco Friedrich (35) vorm Rennen. Danach war er sauer auf den Weltverband. © Lutz Hentschel

Der Ärger des Lokalmatador galt nicht der Platzierung. Er lag 15 Hundertstel hinter dem Gießener, 13 Hundertstel betrug sein Rückstand auf Johannes Lochner (32, Berchtesgaden).

Friedrich meinte nach dem 2. Lauf: "Wir durften wieder nicht alles zeigen, was wir können. Nur weil es früh bei den Damen einen Sturz gab, darf die Bahn nicht gespritzt werden. Du fährst durch Reif, hast keine Erkenntnisse übers Material - oder irgendwas, nur weil die sich hier einkacken. Sinnlos!" Die Entscheidung traf der Weltverband IBSF.

Das Problem des 35-Jährigen, das Eis in der Bahn wurde nicht perfekt und somit schnell hergerichtet. "Entweder, wir fahren Rennsport, oder wir lassen es", so Friedrich. "Wir fahren im ersten Lauf Geschwindigkeiten wie die Frauen im Zweier - das sagt ja wo alles."

Nach dem Trainings-Sturz des Schweizers Michael Vogt (28) 2024 in Altenberg und der schweren Verletzung des Anschiebers Sandro Michel (29) haben die Verantwortlichen versucht, dass Risiko eines Sturzes durch eine nicht ganz so schnelle "Piste" zu senken.