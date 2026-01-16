Macht Friedrich Lochner zum Abschied noch mal Geschenke?

Altenberg - In seiner allerletzten Weltcup-Trainingsfahrt zeigte Johannes Lochner (32), dass er längst auch im Vierer den Eiskanal im Kohlgrund im Griff hat. Mit 54,08 Sekunden fuhr der Berchtesgadener eine Top-Zeit.

Johannes Lochner (32, l.) hatte am Donnerstag gute Laune. Mit dem Vierer raste er fast in 53 Sekunden die Bahn hinunter. © Lutz Hentschel

Bei seiner Abschiedsvorstellung wird er am Sonnabend (Zweier/ab 14 Uhr) und am Sonntag (Vierer/ab 14.45 Uhr) wohl Lokalmatador Francesco Friedrich (35) die Show stehlen und siegen. Doch mit Blick auf die Rennen bei den Olympischen Spielen in Cortina hat die Generalprobe gar keine Bedeutung ...

"Hier ist so ein Pflaster, wenn du viele Fahrten hast, ist es die geilste Bahn", so Lochner. "Wenn du im Training fast eine 53 fährst, steigst du aus und musst grinsen."

Und sein Lächeln wird am Wochenende breit sein. Fest steht, dass der 33-Jährige mit den Kristallkugeln für die Weltcup-Gesamtsiege im Zweier, Vierer und in der Kombi-Wertung heim reist.