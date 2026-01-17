Friedrich genießt das Verlieren: "Das Imperium hat bis jetzt immer zurückgeschlagen"

Altenberg - Die Konkurrenz feierte, kassierte Schulterklopfer, während Francesco Friedrich (35) cool mit seinen Trainern und Frau Magdalena sowie den zwei Söhnen plauderte. Beim Heimweltcup im Altenberger Kohlgrund fuhr der Pirnaer von seinen zahlreichen Fans auf Platz drei. Der Rückstand auf den Sieger Johannes Lochner (32) betrug 51 Hundertstel. Mit Blick auf die Rennen in Cortina im Februar ein Grund zur Sorge?

Francesco Friedrich (35, r) und Alexander Schüller (28) konnten beim Heim-Weltcup in Altenberg keinen Sieg im Zweierbob ergattern. © Robert Michael/dpa

"Bei Olympia schlagen wir zurück. Das Imperium hat bis jetzt immer zurückgeschlagen", war Friedrichs Antwort. Versucht der 35-Jährige seinen großen Rückstand auf den Kontrahenten aus Berchtesgaden kleinzureden? Nein!

Auch wenn ihn viele scheitern sehen wollen und Lochner die Daumen drücken, "Franz" weiß genau, was er tut: "Wir werden die richtigen Schlüsse ziehen, sind professionell genug." Er hat seinen Plan genau im Kopf. Und übrigens zuletzt einen Zweier-Weltcup in Altenberg am 18. Dezember 2021 gewonnen.

Wieso glaubt der Rekordweltmeister, dass er in Cortina sein drittes Zweier-Gold in Folge einfährt? In diesem Winter konnte er nur einen von seinen insgesamt 52 Weltcup-Siegen (!) feiern.

Lochner dominierte scheinbar wie am Samstag auf der Heimbahn von Friedrich den kleinen Schlitten. Doch der Altmeister testet, testet und testet sein Material. Auch beim Weltcup-Finale hatte sich "wieder etwas ergeben. Wir haben das Ziel fest im Auge". Und dieses sind die vier Rennen in Italien - zwei am 16. und zwei am 17. Februar - siegreich abzuschließen.