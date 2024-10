Nach dramatischem Sturz in Altenberg: Das ändert sich jetzt an der Bobbahn

Die Einfahrt der Kurve 15 wurde überdacht, damit der Eisausbau besser ist und die Piloten mit weniger Sturzrisiko durchkommen. © Lutz Hentschel

Das Resultat: "Wir werden die Athleten und Nationen aufklären, was wir tun können und was nicht. Gleichzeitig bieten wir zusätzliche Trainingszeiten an", so der Bahnchef. Die Kurveneinfahrt 15 ist jetzt überdacht, damit sie besser zu befahren ist.

"Ziel ist es, das Risiko zu minimieren. Wir sind aber in einer Rennsportart, da passieren Unfälle." Und Fangnetze bieten auch Risiken. So könnte zwar im Fall des Falles ein Schlitten beim Zurückrutschen "gestoppt werden".

Aber was passiert, wenn ein Anschieber bewusstlos im Schlitten liegt und nicht rechtzeitig aus dem Netz befreit werden kann?