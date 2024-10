Ziel, ohne Gehstock zu laufen: Bob-Anschieber kämpft mit Folgen von Altenberg-Sturz

Altenberg/Aargau - Weit über ein halbes Jahr ist der schwere Sturz des Bobs des Schweizer Piloten Michael Vogt (26) in Altenberg bereits her, doch sein Anschieber Sandro Michel (28) kämpft noch jeden Tag mit den Folgen. Darüber sprach er jetzt in einem ausführlichen Statement - und wiederholt seine scharfe Kritik an der Bahn.