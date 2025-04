Deutsches Ski-Ass ändert Namen: Katharina Hennig hat "Ja" gesagt!

Oberwiesenthal - In Peking feierte Katharina Hennig (28) 2022 mit Olympia -Gold den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Sollte sie nächstes Jahr wieder eine Medaille gewinnen, dann unter einem anderen Nachnamen.

Katharina (28) hat am Wochenende im Allgäu geheiratet und heißt künftig Hennig-Dotzler. © Hendrik Schmidt/dpa

Katharina Hennig wird künftig unter dem Namen Hennig-Dotzler im Weltcup starten. Die Langläuferin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat am Wochenende ihren langjährigen Partner Christian Dotzler (33) geheiratet. Die Trauung fand in einem Jagdschloss in Hindelang im Allgäu statt. Neben der standesamtlichen gab es auch eine freie Zeremonie.

"Es war sehr emotional, und es sind Tränen geflossen. Zum Glück hat das Wetter toll mitgespielt. Es war alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten – einfach ein Traumtag", sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin der "Freien Presse".

Etwa 75 Gäste waren bei der Feier dabei. Im Anschluss reiste das Paar auf die Malediven.