Deutsches Wintersport-Duo gewinnt EM-Gold und darf trotzdem nicht zu Olympia

Oberhof - Sie krönten sich gerade zum besten europäischen Rennrodel-Duo - doch wenn in rund drei Wochen der Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen bei Olympia ausgetragen wird, stehen Jessica Degenhardt (23) und Cheyenne Rosenthal (25) nicht am Start. Denn auch wenn sie den EM-Titel am Sonntag für sich gewinnen konnten, wurden die erfolgreichsten deutschen Doppelsitzerinnen der vergangenen Jahre nicht für die Olympia-Premiere dieser Disziplin nominiert.

Jessica Degenhardt (23, r.) und Cheyenne Rosenthal (25, l.) holten in Oberhof den EM-Titel. Ihre glänzende Form können sie bei Olympia aber nicht unter Beweis stellen. © Martin Schutt/dpa

Es war ein emotionaler Triumph für Degenhardt und Rosenthal: Vor rund einer Woche nominierte der BSD die deutschen Olympia-Teilnehmer im Rennrodeln, doch das Top-Duo der vergangenen Jahre stand nicht auf der Liste, verlor die interne Ausscheidung gegen Dajana Eitberger (35) und Magdalena Matschina (20), weil in Cortina pro Verband nur ein Schlitten erlaubt ist.

Wie um die Entscheidung noch einmal anzweifeln zu wollen, zeigten sich Degenhardt und Rosenthal bei der EM in Oberhof in Topform. Sie zimmerten in beiden Läufen die Bestzeit in den Eiskanal, stellten gar einen neuen Bahnrekord auf und krönten sich vor dem österreichischen Duo Selina Egle/Lara Kipp und Eitberger/Matschina zu Europameisterinnen.

"Das ist mega, ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen", sagte Degenhardt, der das Aus von Cortina immer noch schwer nachhängt, im Anschluss im ZDF: "Durch die verpatzte Olympia-Qualifikation ist das unser Saisonhöhepunkt."