Utopische Summe! Olympia-Anzug von Starläuferin Jutta Leerdam versteigert
Mailand/Amsterdam - Erst sorgte sie mit ihrem Sport-BH für Aufsehen, nun ist der Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam (27) für die utopische Summe von 195.000 Euro versteigert worden. Die niederländische Olympiasiegerin über die 1000 Meter ist das polarisierende Glamour-Girl ihrer Sportart, von ihrem Triumph profitiert jetzt auch der Nachwuchs.
Auf der Plattform "Matchwornshirt" werden seit dem Ende der Olympischen Winterspiele zahlreiche Outfits der niederländischen Stars angeboten, unter anderem der Eisschnelllauf-Elite, die in Mailand fünfmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze abräumte.
Mit dabei war auch jener orangefarbener Anzug von Jutta Leerdam, den sie bei ihrem Sieg über die 1000 Meter mit neuen olympischen Rekord und der Silbermedaille über 500 Meter trug. Nach anfänglichen "normalen" Geboten lieferten sich am 28. Februar plötzlich zwei Interessenten ein völlig irres Wettbieten für das unterschriebene Dress.
Am gestrigen Sonntag startete der Kampf zwischen den beiden, da stand das Gebot anfänglich bei 9.602 Euro. Während in den ersten Tagen unter anderem Menschen aus Deutschland, Großbritannien, den USA und Kanada mitgeboten hatten, lieferten sich im Endspurt zwei Niederländer das Kopf-an-Kopf-Rennen.
Um 15.13 Uhr bekam schließlich ein Bieter oder eine Bieterin den Zuschlag, hatte im letzten Angebot noch einmal um 10.000 Euro erhöht.
Auktion in den Niederlanden: Kleidung von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam bringt das meiste Geld
Besonders schön: die hohe Summe kommt dem Nachwuchs in den Niederlanden zugute.
Auf der Seite, auf der die Auktion stattfand, heißt es: "Der Erlös dieser Auktionen kommt den Vereinen zugute, in denen die Athleten von TeamNL ihre ersten Schritte in diesem Sport gemacht haben und/oder in denen sie derzeit aktiv sind. Dies sind die Breitensportvereine, in denen der Grundstein für ihre Leistungen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina gelegt wurde."
So soll den Klubs, die maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Olympia-Teilnehmer hatten, etwas zurückgegeben werden. Es ist auch eine Hilfe, die aktuell vorhandenen Talente weiterzuentwickeln und neue zu finden.
Nicht nur der Anzug von Leerdam brachte das höchste Geld ein, sondern auch ihre getragene Winterjacke vom Team Niederlande, die für 4826 Euro versteigert wurde.
Leerdam ist nicht von jedem geliebt, sorgt neben ihren großartigen sportlichen Erfolgen durch ihr Auftreten und ihre Beziehung mit YouTube-Star Jake Paul (29), mit dem sie mittlerweile verlobt ist, für jede Menge Aufsehen.
Der Nachwuchs in den Niederlanden hat dank dieser Umstände nun einen warmen Geldregen erhalten.
Titelfoto: Bildmontage: DANIEL MUNOZ / AFP, IMAGO / ZUMA Press, DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Luca Bruno/AP/dpa