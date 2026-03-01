Utopische Summe! Olympia-Anzug von Starläuferin Jutta Leerdam versteigert

Der Anzug, in dem Eisschnellläuferin Jutta Leerdam bei den Olympischen Winterspiele in Mailand zu Gold gelaufen ist, wurde jetzt für eine utopische Summe versteigert.

Von Tina Hofmann

Mailand/Amsterdam - Erst sorgte sie mit ihrem Sport-BH für Aufsehen, nun ist der Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam (27) für die utopische Summe von 195.000 Euro versteigert worden. Die niederländische Olympiasiegerin über die 1000 Meter ist das polarisierende Glamour-Girl ihrer Sportart, von ihrem Triumph profitiert jetzt auch der Nachwuchs.

Dieser Rennanzug von Jutta Leerdam (27) war einem Bieter oder eine Bieterin 195.000 Euro wert. © Daniel Munoz / AFP Auf der Plattform "Matchwornshirt" werden seit dem Ende der Olympischen Winterspiele zahlreiche Outfits der niederländischen Stars angeboten, unter anderem der Eisschnelllauf-Elite, die in Mailand fünfmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze abräumte. Mit dabei war auch jener orangefarbener Anzug von Jutta Leerdam, den sie bei ihrem Sieg über die 1000 Meter mit neuen olympischen Rekord und der Silbermedaille über 500 Meter trug. Nach anfänglichen "normalen" Geboten lieferten sich am 28. Februar plötzlich zwei Interessenten ein völlig irres Wettbieten für das unterschriebene Dress. Am gestrigen Sonntag startete der Kampf zwischen den beiden, da stand das Gebot anfänglich bei 9.602 Euro. Während in den ersten Tagen unter anderem Menschen aus Deutschland, Großbritannien, den USA und Kanada mitgeboten hatten, lieferten sich im Endspurt zwei Niederländer das Kopf-an-Kopf-Rennen. Wintersport Jungk hadert mit Silber in Altenberg, Kreher glücklichste Zweite: "Es gibt ein neues Tattoo!" Um 15.13 Uhr bekam schließlich ein Bieter oder eine Bieterin den Zuschlag, hatte im letzten Angebot noch einmal um 10.000 Euro erhöht.

Es ist üblich, dass die Eisschnellläuferinnen nach dem Rennen ihren Anzug öffnen, für das Zeigen des Sport-BHs der Firma "Nike" soll die 27-Jährige allerdings rund 850.000 Euro kassiert haben. © IMAGO / ZUMA Press

Leerdam sorgt durch ihre Beziehung zu YouTuber Jake Paul (29) für jede Menge Aufsehen. Die beiden sind verlobt. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auktion in den Niederlanden: Kleidung von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam bringt das meiste Geld