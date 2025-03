DSV-Adler um Vize-Weltmeister Wellinger wieder in Form! Silber als "eine Befreiung"

Trondheim (Norwegen) - Andreas Wellinger (29) grölte auf der späten WM-Party wie im Fußball-Stadion. "Sweet Caroline - oh, oh, oh", sang der alte und neue Vizeweltmeister inbrünstig im deutschen Teamhotel, der Stadion-Klassiker hätte besser kaum passen können. Denn ähnlich wie einst die deutschen Fußballer waren die DSV-Adler nach vielen Rumpel-Vorstellungen Weltklasse, als es darauf ankam.