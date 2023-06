Das RB Leipzig der USA? Die Vegas Golden Knights gewinnen sieben Jahre nach Gründung die NHL

Ähnlich ist die Situation nun in der NHL . Die Vegas Golden Knights gewannen am Dienstagabend die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt: den Stanley Cup. Dabei ist der Klub gerade mal sieben Jahre alt!

So auch ein Nutzer, der die Vegas-Fans beim Gewinn des wichtigen Spiels mit den Fans des Baseball-Teams aus Oakland verglich, die bei einem unwichtigen Sieg deutlich mehr abgingen und vor allem nicht am Handy hingen.

In der NHL gibt es weder Auf- noch Absteiger und die Teams können zusammen mit den Lizenzen ge- und verkauft werden, sodass die Teams Eigentümer, Standort, Name, Logo, Maskottchen und alle anderen Eigenschaften wechseln können.

"Go Knights Go" skandieren sie vor der T-Mobile-Arena in Las Vegas.

Für den Wüstenstaat Nevada ist nun ausgerechnet Eishockey der wichtigste Sport.

In den großen amerikanischen Ligen MLB (Baseball), NBA (Basketball), NFL (American Football) und NHL (Eishockey) sind in ganz Nevada nur die Golden Knights aus Vegas in der NHL vertreten. Also kann man auch mal gönnen.