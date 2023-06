Schläger kaputt und trotzdem erfolgreich: NHL-Wahnsinn in den USA

Las Vegas - In der Finalrunde der NHL haben die Vegas Golden Knights auch das zweite Spiel gegen die Florida Panthers gewonnen. Für besonders viel Aufregung sorgten zwei Szenen - eine davon ohne Schläger.

Der Verein aus der Wüste braucht in den kommenden vier Spielen gegen die Panthers nur noch zwei Siege, um erstmals den berühmten Stanley Cup zu gewinnen!

Am Ende fegten die Stars der Casino-Stadt die Florida Panthers mit 7:2 vom Platz. Aber dass die Florida Panthers auch ihren Körper einzusetzen wussten, zeigte die nächste Szene.

Dem für Las Vegas spielenden Kanadier Mark Stone (31) zerbrach in der Verteidigung sein Eishockeyschläger. Auf dem Weg zur Bank, um sich Ersatz zu holen, versuchte der Eishockeystar mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln das Spiel der Panthers zu behindern - und rammte seinen Gegner einfach um!

Matthew Tkachuk (25, weißes Trikot) legte Jack Eichel (26) mal ordentlich auf das Eis. © Ethan Miller/Getty Images/AFP

Beim Stand von 4:0 für Las Vegas entschied sich der Panther Matthew Tkachuk (25) ein Zeichen zu setzen und checkte den Vegas-Star Jack Eichel (26) mal ordentlich um.

Während das gesamte Vegas-Team auf Tkachuk losging, verschwand der umgeboxte US-Amerikaner sofort in der Kabine. Er blieb aber unverletzt.



Eins steht fest: Bei den kommenden beiden Spielen in Miami am 9. und 11. Juni wird die Luft brennen - Denn auch die Florida Panthers haben in ihrer Geschichte noch nie den Stanley Cup gewonnen!