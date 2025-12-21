3:2! Dank Ortega & Co. gab's ein Schnäpschen für Roland

Dresden - Kurz nach 19 Uhr riss Eislöwen -Fans Roland am Sonntag überglücklich die Arme hoch und feierte mit seinem Freunden in der restlos ausverkauften Halle den ersten Drei-Punkte-Heimsieg in der DEL. Ausgerechnet gegen Tabellen-Führer Ingolstadt hieß es nach 60 Minuten fürs Schlusslicht 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)!

Austin Ortega (l.) stand perfekt frei, als er den Pass bekam und lenkte die Scheibe zum 2:1 ins Gästetor. © Lutz Hentschel

Vorm Duell hatte keiner darauf aber nur einen Cent gewettet. Immerhin schoss der ERC am Freitag Meister Berlin mit 8:5 ab. Und trotzdem kamen am Sonntag 4412 Zuschauer und feuerten die Eislöwen an.

Vorm Eröffnungsbully skandierte Roland mit den meisten Anhängern in der Arena: "Hier regiert der ESC!"

Doch keine 129 Sekunden waren von der Uhr, da führten die Gäste durch Riley Sheen. Der 71-Jährigen nahm's ernüchtern zur Kenntnis. Aber als Austin Ortega (13./14.) in Überzahl auf 2:1 stellte und C.J. Suess (19.) sogar das dritte Eislöwen-Tor erzielte, war Roland happy.

Da Sam Ruopp (35.) verkürzte, meinte er aus Erfahrung in der letzten Pause: "Das kann noch ein ganz wackliges Spiel werden. Wir haben verpasst, dass 4:1, 5:1 zu machen. Das Schlussdrittel wird hart."