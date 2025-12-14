Wieder nur Ortega top, wieder kein Sieg der Dresdner Eislöwen!

Dresden - Austin Ortega ackerte, scheiterte mehrfach, aber netzte auch seinen 14. Saisontreffer ein. Doch der Eislöwe kann den Klassenerhalt nicht allein herbeischießen. Und so kassierte sein Team gegen Wolfsburg mit dem 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) die nächste Niederlage.

Austin Ortega war - mal wieder - der einzige Torschütze bei den Eislöwen. © imago/eibner

Das Schlussdrittel im Dresdner Löwenkäfig hatte gerade begonnen. Die Hausherren waren im Drittel der Grizzlys. Eislöwe Alec McCrea stand an der blauen Linie und schlug über die Scheibe.

Wolfsburgs Jacob Hayhurst startete zum Konter, aber Goalie Jussi Olkinuora parierte. Diese kleinen Unaufmerksamkeiten bringen die Eislöwen immer wieder in Schwierigkeiten. So auch am Sonntag.

Dabei begannen Travis Turnbull & Co. bissig, mit viel Speed. Der Beweis war das 1:0 durch Ortega (4.) - eine starke Einzelaktion beim Abschluss. Aber von diesen sind die Eislöwen zu abhängig. Um die zehnte Spielminute hatten sie eine 5:3-Überzahl und Ortega schoss gefühlt zum zehnten Mal aufs Grizzly-Gehäuse. Doch dieses war verhext.

Wie Überzahl gespielt wird, demonstrierte das Team aus der Autostadt. Eine gute Minute benötigten sie, um Keaton Thompson (12.) in Stellung zu bringen und zwei Spieler vor Olkinuora - 1:1. Bei ihrer Führung durch Hayhurst (30.) waren sie auch einer mehr.