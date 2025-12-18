Dieses Jahr wird's nichts mehr! Wann kommt ein neuer Sportdirektor bei den Eislöwen?

Dresden - Die bayrische Woche steht an. Und wenn's nach Schlüsselspieler Drew LeBlanc (36) geht, dann wollen die Eislöwen eine kleine Siegesserie starten. Gleich zum Auftakt in Nürnberg?

Bitter! Haarscharf rutschte die Scheibe nach dem Schuss von Drew LeBlanc (36, 2.v.r.) am Kölner Kasten vorbei. © imago/osnapix

Der Stürmer weiß, dass das Team "zwei, drei Siege mal am Stück braucht". LeBlanc kennt diese Situation bereits aus seiner Zeit in Iserlohn.

"Vor zwei Jahren waren wir am 32. Spieltag Letzter. Hatten elf Punkte Rückstand und habe es trotzdem noch geschafft", erinnert sich der 36-Jährige. Am Ende war Augsburg das Schlusslicht. Der Eislöwe meint aus Erfahrung mit solchen Situationen: "Es ist kein Spaß. Aber ich glaube an das Team und, dass wir es noch schaffen. Wir werden besser, man sieht es nur noch nicht an den Ergebnissen."

Gegen die Ice Tigers wäre ein Sieg Balsam. Der Tabellen-Achte hat derzeit 39 Zähler und nutzt seine wenigen Chancen eiskalt. 94 Tore sind der Lohn. Dresden kommt bei gefühlt zehn Top-Chancen pro Partie auf lediglich 57 Treffer. Wie in Köln bei LeBlanc rutscht die Scheibe oft knapp am Tor vorbei statt rein.

Es fehle, anders als in der Meisterschafts-Saison, "das Quäntchen. Aber wir können nichts anderes tun, als hart arbeiten."