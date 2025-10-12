79 Sekunden fehlen! Eislöwen verpassen ersten Heimsieg dramatisch

Dresden - Ein Bild sagte mehr als tausend Worte. Eislöwen-Goalie Janick Schwendener kniete vorm Tor. Sein Kopf sackte vor Enttäuschung nach unten. Eine Sekunde zuvor hatte er in der Verlängerung den Treffer zur 4:5-Pleite (1:2, 3:1, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins nicht parieren können.

Eislöwen-Goalie Janick Schwendener war traurig, dass sich sein Team wieder nicht belohnt hat. © imago/eibner

Als Max Görtz Maß nahm, standen vor "Schwendi" zwei Eislöwen - Sicht gleich null. Die Hausherren waren frustriert, die 800 mitgereisten Bremerhavener Fans jubelten. Per Sonderzug waren sie von der Nordsee aus aufgebrochen und mussten nach Top-Start doch bis zum Schluss zittern.

"Wir haben mehr verdient, als wir bekommen haben", meinte Eislöwen-Coach Niklas Sundblad. "So brutal ist Sport." Und auch sein Goalie meinte: "Ich bin sehr enttäuscht. Weil wir die beste Saisonleistung gezeigt haben. Hätte mehr verdient."

Richtig, auch wenn es nach 133 Sekunden bereits im Kasten von Schwendener klingelte. Alexander Friesen drosch die Scheibe auf seinen Kasten. 17 Sekunden später war's Ludwig Byström - 0:2. Das fühlte sich für den Eislöwen-Schlussmann "nicht cool an. Ich habe aber nicht viel gesehen."

Als Ausrede wollte er dies nicht gelten lassen: "Jeder Treffer ist irgendwie haltbar. Aber daran erkennt man ein Top-Team. Das macht aus wenig viel."