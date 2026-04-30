Abschied fix! Torjäger Ortega verlässt Eislöwen nach nur einem Jahr
Dresden - Time to say goodbye! Die Dresdner Eislöwen und Torjäger Austin Ortega (32) gehen nach nicht mal einem Jahr wieder getrennte Wege.
Wie der DEL-Absteiger am Donnerstagmittag bekannt gab, wird sich der 32 Jahre alte US-Amerikaner künftig das Trikot eines anderen Arbeitgebers überstreifen. Das ESC-Kapitel ist für den Stürmer damit schon früh Geschichte.
"Austin [Ortega, Anm. d. Red.] hat in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Mit seiner Qualität hat er besonders in der Offensive wichtige Impulse für unser Spiel gegeben", richtete Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) in der Vereinsmitteilung dankende Worte an Ortega, der im vergangenen Sommer erst von den Adlern Mannheim nach Dresden gewechselt war.
Im Löwenkäfig angekommen fand der Angreifer damals schnell seinen Rhythmus, wurde rasch zur festen Größe und kam in allen Hauptrundenspielen der ersten Liga zum Einsatz, erzielte dabei 21 Tore und kam darüber hinaus gar noch auf ganze 18 Assists.
Wohin es den gebürtigen Kalifornier nun zieht, steht noch nicht fest. Klarheit über seine Zukunft dürfte jedoch schon zeitnah herrschen.
Titelfoto: Lutz Hentschel