Abschied fix! Torjäger Ortega verlässt Eislöwen nach nur einem Jahr

Dresden - Time to say goodbye! Die Dresdner Eislöwen und Torjäger Austin Ortega (32) gehen nach nicht mal einem Jahr wieder getrennte Wege.

Läuft nicht länger für die Eislöwen auf: Austin Ortega (32, r.). © Lutz Hentschel

Wie der DEL-Absteiger am Donnerstagmittag bekannt gab, wird sich der 32 Jahre alte US-Amerikaner künftig das Trikot eines anderen Arbeitgebers überstreifen. Das ESC-Kapitel ist für den Stürmer damit schon früh Geschichte.

"Austin [Ortega, Anm. d. Red.] hat in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Mit seiner Qualität hat er besonders in der Offensive wichtige Impulse für unser Spiel gegeben", richtete Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (41) in der Vereinsmitteilung dankende Worte an Ortega, der im vergangenen Sommer erst von den Adlern Mannheim nach Dresden gewechselt war.