21.04.2026 12:17 Dresdner Eislöwen machen es offiziell: Er ist der neue Cheftrainer!

Bo Subr ist neuer Cheftrainer der Dresdner Eislöwen. Der bisherige Coach der Ravensburg Towerstars soll den Klub nächste Saison zurück in die DEL führen.

Von Enrico Lucke

Dresden - Den Löwenkäfig brauchte Bo Subr am Dienstag keiner vorzustellen. Der Tscheche kennt ihn. Ob mit Kassel, Frankfurt oder Ravensburg - der 45-Jährige war in den vergangenen Jahren oft als DEL2-Coach da. Ab sofort ist die Joynext-Arena sein neues Zuhause und Subr der neue Dompteur der Dresdner Eislöwen. Er unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

Bo Subr (45) ist neuer Trainer der Dresdner Eislöwen. Er kommt von den Ravensburg Towerstars und soll die Löwen zurück in die DEL führen. © Imago / Eibner Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) konnte deshalb wie schon am 21. April 2025 feiern. Damals gewann sein Team im DEL2-Finale gegen Subrs Ravensburger Spiel drei mit 5:2. Am Ende bekanntlich die komplette Serie. Jetzt, exakt ein Jahr später, der nächste Sieg gegen Ravensburg: Walsdorf lockte deren Coach nach Elbflorenz. Dresden steht vorm Abstieg aus der DEL und der Rückkehr in die DEL2 und der neue Coach soll das Team zurück ins Oberhaus führen. "Bo ist ein absoluter Fachmann mit klarer Struktur und einer modernen Herangehensweise. Er bringt die richtige Mischung aus Erfahrung, Energie und Konsequenz mit, um unserer Mannschaft eine klare Richtung zu geben. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, Stabilität aufzubauen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Standort passt", erklärte Sportdirektor Jens Baxmann (41). Dresdner Eislöwen Eislöwen können Eigengewächs Hendreschke halten: "Macht mich stolz, das Trikot zu tragen" Dass Bo Subr der Richtige dafür sein kann, zeigte er in seiner Karriere. Der Ex-Stürmer machte auf sich aufmerksam, als er dreimal in Folge Oberligameister mit den Niederländern aus Tilburg (2016–2018) wurde. Er wechselte nach Frankfurt und wurde DEL2-Meister, durfte aber nicht aufsteigen und führte Kassel zweimal in Folge zur Hauptrunden-Meisterschaft. Zuletzt agierte er erfolgreich in Ravensburg. Mit anderen Worten: Subr steht für Erfolg und liefert Erfolg!

Nach Bo Subr als Chef sollen noch ein Assistent sowie ein Torwarttrainer und ein Athletikcoach geholt werden