Auch Mitch Wahl fällt aus: Die Eislöwen suchen Spieler!

Mitch Wahl (33) sollte für frischen Wind sorgen, jetzt kann er erstmal nicht mehr helfen. © Lutz Hentschel

"Auf Mitch werden wir sechs bis acht Wochen verzichten müssen", so Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (43).

Diese Hiobsbotschaften erhielt am Dienstag der Dresdner DEL2-Club. Wahl hatte in 24. Minute gegen Landhut einen Check vom heranfahrenden Simon Stowasser (21) kassiert.

Der Eislöwe war so sauer darüber, dass er voller Frust auf den auf dem Eis liegenden EVL-Verteidiger zweimal mit seinem Schläger in den Rücken checkte.

Stowasser flog die Schulter raus. Wahl brach sich bei der Aktion die Hand.

"Er muss operiert werden", so Roos. Die Sperre von zwei Spielen sind damit hinfällig, weil der Stürmer ohnehin ausfällt.

Zuvor krachte Verteidiger Uplegger in Krefeld unglücklich in die Bande. Noch nach dem Heimspiel gegen Landshut meinte er an Krücken zu TAG24: "Es sieht schlimmer aus, als es ist."

Jetzt ist klar: Kreuzband-Riss!

"Die MRT-Untersuchung hat die schlimmsten Befürchtungen bestätigt", musste der Eislöwen-Sprecher Konrad Augustin (35) einräumen. Zudem fehlen Lukas Kolziol (27, Hüft-OP/Saison-Aus) und Timo Walther (25, Schulter-OP/Saison-Aus).