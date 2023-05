Dank neuem Coach: Eislöwen-Kiedewicz verlängert in Dresden!

Adam Kiedewicz (22) fühlt sich in Dresden wohl und wittert seine Chance. © Lutz Hentschel

Läuft's unter Corey Neilson (46) besser? Zumindest sieht der 22-Jährige seine Chancen gestiegen und verlängert bei den Dresdner Eislöwen.

"Die Gespräche waren sehr gut. Ich weiß, dass ein wichtiges Jahr für mich bevorsteht und ich werde alles dafür geben, in meiner Entwicklung den nächsten Schritt zu machen. Dafür werde ich im Sommer alles geben und topfit nach Dresden kommen", so der Stürmer, der damit in die dritte Saison in Elbflorenz gehen wird.